Джоэл Эмбиид: «Будем ориентироваться на мои ощущения. Немного непредсказуемо, но можно работать»

Джоэл Эмбиид описал готовность к сезону.

Центровой «Филадельфии» отыграл всего 19 матчей в прошлом сезоне из-за проблем с коленями.

«Двигаюсь постепенно. Хотим, чтобы все было сделано правильно. Стремимся отработать все задачи по восстановлению.

В этот раз в тренировочном лагере все по-другому. И это неплохая точка отсчета.

Прошлый сезон был непредсказуемым и выматывающим психологически. Но я не сдавался. Очень воодушевлен своим прогрессом. Чувствую себя хорошо и набираю ход.

Скажу честно. В дальнейшем нам придется ориентироваться на мои ощущения. Иногда это может быть непредсказуемо, но это нормально. С этим можно работать», – поделился Эмбиид на пресс-конференции.