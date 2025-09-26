Джоэл Эмбиид: «Будем ориентироваться на мои ощущения. Немного непредсказуемо, но можно работать»
Джоэл Эмбиид описал готовность к сезону.
Центровой «Филадельфии» отыграл всего 19 матчей в прошлом сезоне из-за проблем с коленями.
«Двигаюсь постепенно. Хотим, чтобы все было сделано правильно. Стремимся отработать все задачи по восстановлению.
В этот раз в тренировочном лагере все по-другому. И это неплохая точка отсчета.
Прошлый сезон был непредсказуемым и выматывающим психологически. Но я не сдавался. Очень воодушевлен своим прогрессом. Чувствую себя хорошо и набираю ход.
Скажу честно. В дальнейшем нам придется ориентироваться на мои ощущения. Иногда это может быть непредсказуемо, но это нормально. С этим можно работать», – поделился Эмбиид на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Адама Ааронсона
