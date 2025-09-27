«Лейкерс» добавили к соглашению Редика еще 2 сезона, теперь контракт рассчитан до 2030 года (Чарания)

Инсайдер уточнил детали обновленного контракта Джей Джей Редика с «Лейкерс».

«По моей информации, «Лейкерс» продлили контракт с Редиком на два сезона, так что в общей сложности его соглашение теперь рассчитано на пять лет до 2030 года с суммарной зарплатой в 45 миллионов долларов.

Это ясно показывает, что Джей Джей Редик – главный тренер «Лейкерс » в долгосрочной перспективе, которая выйдет за рамки эпохи Леброна Джеймса в Лос-Анджелесе», – рассказал журналист ESPN Шэмс Чарания.

Прошлый сезон стал для Редика дебютным в тренерской карьере. Под его руководством «Лейкерс» завершили регулярный чемпионат с результатом 50-32, заняв 3-е место на Западе, но уступили в первом раунде плей-офф «Миннесоте».

В июне 2024 года Редик подписал с «озерниками» 4-летнее соглашение.