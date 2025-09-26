1

Шэмс Чарания: «По моей информации, Леброн Джеймс не был вовлечен в дела «Лейкерс» этим летом»

Шэмс Чарания прокомментировал ситуацию с Леброном Джеймсом.

«Леброн Джеймс сосредоточен на следующем сезоне, его планы зависят от того, как себя покажет эта команда. Как она начнет чемпионат, на что будет претендовать.

Единственное, что он просил от клуба, – это претендовать на титул, перед тем как воспользоваться опцией на сезон.

По моей информации, за исключением этого Джеймс не был вовлечен в дела «Лейкерс». Не интересовался внутренними процессами и ходом переговоров. Наслаждался своим летом. Джеймс прибудет на медиадень и в тренировочный лагерь, после чего сконцентрируется на чемпионате», – заключил инсайдер ESPN.

