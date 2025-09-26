«Лейкерс» продлили соглашение с Джей Джеем Редиком

По мнению «Лос-Анджелеса», главный тренер заслужил продление контракта.

Генменеджер «Лейкерс » Роб Пелинка объявил, что клуб решил продлить договор с 41-летним специалистом. Детали новой сделки пока не разглашаются.

Прошлый сезон стал для Редика дебютным в тренерской карьере. Под его руководством «Лейкерс» завершили регулярный сезон с результатом 50-32, заняв 3-е место на Западе, но уступили в первом раунде плей-офф «Миннесоте».

Пелинка заявил, что клуб хотел закрепить за Редиком роль своего «баскетбольного лидера» на будущее и предложил ему долгосрочную сделку, которая выходит за рамки сезона-2027/28, на который он уже был подписан.

Новая сделка продлит 4-летнее соглашение, которое Редик подписал в июне 2024 года.