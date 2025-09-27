Джей Джей Редик: «Могу потратить полтора часа на погружение в кроличью нору с ChatGPT»
Главный тренер «Лейкерс» активно пользуется нейросетями.
«Во мне живет простое любопытство к вещам. Могу потратить полтора часа на глубокое-глубокое погружение в кроличью нору с ChatGPT. Раньше это была Википедия, но теперь это я и мой друг Chat.
Каждое утро нужно задавать себе вопрос: «Что мне нужно сделать, чтобы стать лучше в своей работе?» И ответ на этот вопрос каждый день разный. Для меня лето – это возможность расти не только в тактике. Я много думаю о культуре, которую хочу создать – не просто создать, но и поддерживать», – заявил специалист.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
