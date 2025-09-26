Джей Джей Редик: «Тренеры-новички редко сразу продлевают контракт, мне повезло с такой поддержкой»

Джей Джей Редик прокомментировал начало 2-го сезона в «Лейкерс».

Дебютный чемпионат 41-летнего специалиста на посту главного тренера прошел достаточно успешно, чтобы обеспечить ему дополнительное соглашение с командой.

«Не игнорирую то, что тренеры-новички редко сразу получают продление. Понимаю, что мне повезло быть в организации, которая так меня поддерживает.

Леброн Джеймс в отличном настрое. Знаю, что он будет в лучшей возможной форме. Ожидаю того же от Луки Дончича , моя работа в том, чтобы он показывал это в каждой игре.

Не трачу время на размышления о стартовом составе. Это не так важно. У нас 7-8 игроков стартового уровня НБА . Но в прошлом сезоне у нас было 24 стартовых состава по ходу чемпионата. Не буду биться головой о стену до официальной практики», – заключил Редик .