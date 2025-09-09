Лагерь Кавая Ленарда в 2019 требовал от «Рэпторс» Пола Джорджа, долю в «Мэйпл Лифс» и спонсорские доходы

Кавай Ленард запросил у «Торонто» немыслимые условия в 2019 году.

После чемпионского сезона с «Рэпторс» Кавай Леонард стал свободным агентом и выбирал между Лос-Анджелесом и Торонто.

Анонимные источники, знакомые с ситуацией сообщают, что его дядя и представитель, Деннис Робертсон, выдвинул длинный и необычный список требований, который почти полностью совпадает с тем, что Леонард позже получил через Aspiration:

– Обмен Пола Джорджа из «Оклахома-Сити».

– Доли в хоккейном клубе «Торонто » и других компаниях, связанных с MLSE (Maple Leaf Sports & Entertainment).

– Не менее 10 млн долларов в год через спонсорские сделки без участия Ленарда.

Когда лагерю Ленарда рассказали о всех спонсорах в Торонто, которые с удовольствием сделали бы его лицом бренда, провели съемки и публичные мероприятия, его представители ответили: «Мы не хотим что-то делать ради денег».

Кавай получал серую зарплату? Лига накажет «Клипперс»? Что известно о новом скандале в НБА