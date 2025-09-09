  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лагерь Кавая Ленарда в 2019 требовал от «Рэпторс» Пола Джорджа, долю в «Мэйпл Лифс» и спонсорские доходы
11

Лагерь Кавая Ленарда в 2019 требовал от «Рэпторс» Пола Джорджа, долю в «Мэйпл Лифс» и спонсорские доходы

Кавай Ленард запросил у «Торонто» немыслимые условия в 2019 году.

После чемпионского сезона с «Рэпторс» Кавай Леонард стал свободным агентом и выбирал между Лос-Анджелесом и Торонто.

Анонимные источники, знакомые с ситуацией сообщают, что его дядя и представитель, Деннис Робертсон, выдвинул длинный и необычный список требований, который почти полностью совпадает с тем, что Леонард позже получил через Aspiration:

– Обмен Пола Джорджа из «Оклахома-Сити».

– Доли в хоккейном клубе «Торонто» и других компаниях, связанных с MLSE (Maple Leaf Sports & Entertainment).

– Не менее 10 млн долларов в год через спонсорские сделки без участия Ленарда.

Когда лагерю Ленарда рассказали о всех спонсорах в Торонто, которые с удовольствием сделали бы его лицом бренда, провели съемки и публичные мероприятия, его представители ответили: «Мы не хотим что-то делать ради денег».

Кавай получал серую зарплату? Лига накажет «Клипперс»? Что известно о новом скандале в НБА

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Toronto Star
logoПол Джордж
logoКлипперс
светская хроника
logoТоронто
logoНБА
происшествия
logoКавай Ленард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай привык получать деньги, не работая. За одну игру берет миллион долларов
8сегодня, 16:50
Марк Стейн о расследование в отношении «Клипперс»: «Многое зависит от того, как отреагируют другие владельцы»
17 сентября, 16:47
Менеджер НБА: «Время выхода расследования о Стиве Балмере поразительно, все владельцы как раз соберутся вместе на следующей неделе»
16 сентября, 16:18
Главные новости
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Греция переиграла Литву, трипл-дабл Шенгюна помог Турции обыграть Польшу
122сегодня, 20:09
Женская НБА. «Финикс» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Индиана» примет «Миннесоту» и другие матчи
сегодня, 19:49
Роман Соркин привлек внимание «Портленда», «Хит» и «Никс»
5сегодня, 19:39
«Чикаго» подписал с Джошем Гидди четырехлетний контракт на 100 млн долларов
15сегодня, 19:31
Шакил О′Нил: «Переход Кевина Дюрэнта в «Хьюстон» – самый недооцененный трансфер межсезонья»
сегодня, 19:08
Игор Миличич: «Выход в 1/4 финала этого Евробаскета – даже большее достижение, чем 1/2 в 2022»
сегодня, 18:49
Эргин Атаман: «Никто не хочет играть против Греции, но, видимо, это моя судьба»
1сегодня, 18:23
Алперен Шенгюн: «Трипл-дабл ничего бы не значил без победы»
сегодня, 18:07
Фуркан Коркмаз: «Раньше я думал, что лучший центровой, с которым я играл – Эмбиид, но теперь это Шенгюн»
1сегодня, 17:46
Яркая игра Джордана Лойда на Евробаскете привлекла внимание «Реала»
2сегодня, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Эргин Атаман об участии Джеди Османа в матче 1/2 финала: «Надеюсь, он будет готов на 100%»
30 минут назад
Терри Розир не намерен выкупать контракт с «Майами»
1сегодня, 15:40
Инсайдер Джейк Фишер: «Без «Кингз» Уэстбруку светит лишь минимальный контракт»
1сегодня, 15:07
Белград или Афины: Евролига может объявить место проведения Финала четырех уже 10 сентября
сегодня, 14:01
Дени Авдия о разговоре с Яннисом после матча: «Получить такие комплименты от игрока его уровня – невероятно»
1сегодня, 13:20
Майк Джеймс и «Монако» проведут важную встречу по поводу будущего баскетболиста
сегодня, 12:24
Римас Куртинайтис извинился за свое поведение перед греческими журналистами
сегодня, 11:18
«Монако» подписал Давида Мишино
сегодня, 11:01Фото
Дирк Новицки: «Сейчас я не слишком вовлечен в решения менеджмента «Далласа»
сегодня, 10:24
Дэйрон Шарп отказался от права вето по новому контракту с «Бруклином»
1сегодня, 08:02