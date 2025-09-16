Марио Чалмерс: «Не вижу Янниса в «Майами», а вот с «Торонто» другое дело»
Марио Чалмерс назвал команду, которая лучшего всего подходит Яннису Адетокумбо.
«Майами»? Нет. Не могу себе представить его у них. Дело не в «культуре «Хит», я о команде. Им придется расставлять вокруг него кучу снайперов. Это, конечно, осуществимо, но я все же не вижу его переходящим к ним.
А вот с «Торонто» другое дело. Эти ребята более активны. Это команда, которая настроена на быструю игру, все эти ускорения и отрывы. У них много молодых и голодных парней, которые готовы бегать туда-сюда. Это больше подходит стилю Янниса», – пояснил 2-кратный чемпион НБА, а ныне эксперт.
По слухам, звездный грек может покинуть «Милуоки», за который выступает с начала карьеры в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Scoop B
