«Партизан» сообщил о подписании Миикки Мууринена

Миикка Мууринен присоединился к «Партизану».

18-летний форвард (211 см) финской сборной, ярко сыгравший на Евробаскете-2025, подписал контракт с сербским «Партизаном».

Мууринен набирал в среднем 6,6 очка (60% с игры, 35% из-за дуги) и 1,9 подбора за 11 минут на паркете в международном турнире.

Игрок подписал 3-летнее соглашение.