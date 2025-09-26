Фото
2

«Партизан» сообщил о подписании Миикки Мууринена

Миикка Мууринен присоединился к «Партизану».

18-летний форвард (211 см) финской сборной, ярко сыгравший на Евробаскете-2025, подписал контракт с сербским «Партизаном».

Мууринен набирал в среднем 6,6 очка (60% с игры, 35% из-за дуги) и 1,9 подбора за 11 минут на паркете в международном турнире.

Игрок подписал 3-летнее соглашение.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2137 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Партизана»
logoЕвролига
logoПартизан
Миикка Мууринен
переходы
logoАдриатическая лига
logoсборная Финляндии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Миикка Мууринен может оказаться в «Панатинаикосе» или «Партизане»
4сегодня, 12:02
Франк Ниликина официально подписал 2-летний контракт с «Олимпиакосом»
1сегодня, 08:09Фото
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
сегодня, 07:33
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Паоло Банкеро будет монстром в этом сезоне. Он жаждет побед»
1 минуту назад
Рик Карлайл: «Одной из наших сверхспособностей был Эндрю Нембхард. На него ляжет большая ответственность»
14 минут назад
Андре Драммонд восстановился после травмы, летом занимался йогой для пальцев ног
30 минут назад
«Хуже уже не будет». Пол Джордж намерен выступать в роли поинт-форварда на 4-й позиции
50 минут назад
«Оклахома» официально подписала двусторонний контракт с центровым Брэнденом Карлсоном
59 минут назад
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»
сегодня, 16:13
Джоэл Эмбиид: «Помогу Эджкомбу, Маккейну и другой молодежи избежать моих ошибок»
2сегодня, 15:59
Джа Морэнт намерен самостоятельно вести переговоры о следующем контракте с «Мемфисом»
3сегодня, 15:54
«Мне все лучше и лучше». Пол Джордж пропустит тренировочный лагерь «Сиксерс» из-за летней травмы колена
1сегодня, 15:45
Джоэл Эмбиид: «Будем ориентироваться на мои ощущения. Немного непредсказуемо, но можно работать»
6сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2сегодня, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
сегодня, 14:20
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» примет «Ле-Ман»
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 12:30
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
1сегодня, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
сегодня, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
сегодня, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
сегодня, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
вчера, 19:56
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
вчера, 19:22