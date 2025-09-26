«Партизан» сообщил о подписании Миикки Мууринена
Миикка Мууринен присоединился к «Партизану».
18-летний форвард (211 см) финской сборной, ярко сыгравший на Евробаскете-2025, подписал контракт с сербским «Партизаном».
Мууринен набирал в среднем 6,6 очка (60% с игры, 35% из-за дуги) и 1,9 подбора за 11 минут на паркете в международном турнире.
Игрок подписал 3-летнее соглашение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Партизана»
