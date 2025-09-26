Миикка Мууринен может оказаться в «Панатинаикосе» или «Партизане»

18-летний форвард, вероятно, продолжит карьеру в греческом или сербском клубе.

Ожидалось, что в этом году Мууринен вернется в школьный баскетбол США, в программу AZ Compass Prep, однако, по последним сообщениям, он переберется в Европу.

Мать игрока, Дженни Лаксонен, намекнула, что ее сын готовится продолжить карьеру в сербском клубе Евролиги или в «Панатинаикосе ».

«Посмотрим, когда переговоры будут завершены и поставлены подписи под договором. Скажу лишь, что Миикка с детства восхищался, например, стилем игры в Сербии или в «Панатинаикосе». То есть таким более интенсивным стилем», – рассказала Лаксонен изданию Ilta-Sanomat.

Финское издание также сообщает, что молодой форвард, по имеющимся данным, переезжает в Сербию, чтобы присоединиться к «Партизану ».

На Евробаскете-2025 форвард ростом 211 сантиметров продемонстрировал свою атлетичность и стал автором многих ярких моментов. Он помог сборной Финляндии впервые в ее истории дойти до полуфинала турнира, набирая в среднем 6,6 очка (60% с игры, 35% из-за дуги) и 1,9 подбора за 11 минут на паркете.

По итогам чемпионата Европы Мууринен стал первым обладателем новой награды «Восходящая звезда».