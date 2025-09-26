0

Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию

Сделка между греческим и сербским клубом все же состоится.

По сообщению Eurohoops, «Олимпиакос» и «Партизан» договорились о трансфере Франка Нииликины после нескольких насыщенных событиями часов.

Изначально сообщалось, что 27-летний комбо-гард находится на продвинутой стадии переговоров с «красными». Последующие события развивались от требования белградского клуба о выплате отступных в размере 300 000 евро до срыва переговоров.

Однако Ниликина все же сменит команду, а его бывший клуб получит компенсацию. Ожидается, что о завершении сделки будет объявлено официально в ближайшее время. Ниликина был связан контрактом с сербским клубом до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне защитник вернулся в Евролигу, присоединившись к «Партизану», после семи лет выступлений в НБА.

В главном клубном турнире Европы он принял участие в 21 матче, в среднем набирая 7 очков, 1,7 подбора и 2 передачи.

