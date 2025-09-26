Франк Ниликина официально подписал 2-летний контракт с «Олимпиакосом»

27-летний Ниликина перешел в греческий клуб.

«Олимпиакос» объявил о заключении соглашения сроком на 2 года с французским защитником Франком Ниликиной (194 см).

Ранее сообщалось, что «красные» согласились выплатить бывшему клубу игрока, «Партизану », денежную компенсацию за трансфер. Контракт Ниликины с сербской командой действовал до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне защитник вернулся в Евролигу после семи лет выступлений в НБА. В главном клубном турнире Европы он принял участие в 21 матче, в среднем набирая 7 очков, 1,7 подбора и 2 передачи.