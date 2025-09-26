Фред Ванвлит перенес операцию по восстановлению передней крестообразной связки, время возвращения не определено

Фред Ванвлит приступил к реабилитации.

Разыгрывающий «Хьюстона » успешно перенес операцию по восстановлению разорванной передней крестообразной связки правого колена. Время возвращения игрока в строй не определено.

31-летний защитник подписал двухлетний гарантированный контракт на общую сумму в 50 миллионов этим летом.