Фред Ванвлит перенес операцию по восстановлению передней крестообразной связки, время возвращения не определено
Фред Ванвлит приступил к реабилитации.
Разыгрывающий «Хьюстона» успешно перенес операцию по восстановлению разорванной передней крестообразной связки правого колена. Время возвращения игрока в строй не определено.
31-летний защитник подписал двухлетний гарантированный контракт на общую сумму в 50 миллионов этим летом.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хьюстона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости