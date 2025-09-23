«Хьюстон» не может подписать никого из свободных агентов без расчистки платежной ведомости

«Рокетс» оказались в непростой ситуации из-за травмы Ванвлита.

Ранее стало известно, что 31-летний разыгрывающий Фред Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки и может пропустить весь следующий сезон.

Как сообщает эксперт ESPN Бобби Маркс, «Хьюстон » не сможет подписать никого из свободных агентов даже на ветеранский минимум (если не проведет обмен), так как команда находится в 1,25 миллионах долларов от первого потолка зарплат.

«Рокетс» могут подать заявление на исключение травмированного игрока (14,1 млн), но не смогут им воспользоваться из-за ограничений потолка.

На рынке свободных агентов в данный момент есть такие опытные разыгрывающие, как Расселл Уэстбрук, Бен Симмонс и Патрик Беверли.