«Хьюстон» не может подписать никого из свободных агентов без расчистки платежной ведомости
«Рокетс» оказались в непростой ситуации из-за травмы Ванвлита.
Ранее стало известно, что 31-летний разыгрывающий Фред Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки и может пропустить весь следующий сезон.
Как сообщает эксперт ESPN Бобби Маркс, «Хьюстон» не сможет подписать никого из свободных агентов даже на ветеранский минимум (если не проведет обмен), так как команда находится в 1,25 миллионах долларов от первого потолка зарплат.
«Рокетс» могут подать заявление на исключение травмированного игрока (14,1 млн), но не смогут им воспользоваться из-за ограничений потолка.
На рынке свободных агентов в данный момент есть такие опытные разыгрывающие, как Расселл Уэстбрук, Бен Симмонс и Патрик Беверли.
