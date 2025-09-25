2

Майкл Портер: «В плей-офф я играл через боль, и это в итоге привело к моему обмену в «Нетс».

Майкл Портер объяснил, как игра с травмой плеча в плей-офф 2025 привела к обмену.

«Когда я получил эту травму, мне сказали, что это три-четыре месяца, скорее всего, пропустишь плей-офф.

Но в тот момент я не чувствовал, что у нас достаточно глубины, чтобы бороться за чемпионство, если меня не будет на площадке хотя бы в качестве «приманки».

Я поставил себя под удар со стороны СМИ и болельщиков, которые видели, как я испытываю трудности и не могу по-настоящему проявить себя. В конце концов, за это меня вроде как и обменяли.

Это был риск, но я был готов его принять и сделал бы это снова. Даже если не на 100% здоров, это же плей-офф», – поделился 27-летний баскетболист.

