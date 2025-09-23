Майкл Портер о серии против «Оклахомы»: «Я был готов, наверное, процентов на 20 и едва мог поднять руку»
Экс-игрок «Денвера» рассказал о том, как травмы повлияли на выступление команды.
«В тот момент я был готов, наверное, процентов на 20 и едва мог поднять руку. У Аарона Гордона тоже были проблемы с икрой или подколенным сухожилием – мы находились в плачевном состоянии.
Мы несколько раз были близки к чемпионству, и я думал, что было бы, если бы все были полностью здоровы. Но выиграть чемпионство НБА – невероятно сложно.
Я верующий человек и уверен, что все происходит не просто так. После такого тяжелого плей-офф я оказался здесь, в «Бруклине», и уверен, что буду развиваться и получать удовольствие от игры», – сказал 27-летний форвард «Нетс».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Oh No He Didn’t в соцсети X
