Майкл Портер о серии против «Оклахомы»: «Я был готов, наверное, процентов на 20 и едва мог поднять руку»

Экс-игрок «Денвера» рассказал о том, как травмы повлияли на выступление команды.

«В тот момент я был готов, наверное, процентов на 20 и едва мог поднять руку. У Аарона Гордона тоже были проблемы с икрой или подколенным сухожилием – мы находились в плачевном состоянии.

Мы несколько раз были близки к чемпионству, и я думал, что было бы, если бы все были полностью здоровы. Но выиграть чемпионство НБА – невероятно сложно.

Я верующий человек и уверен, что все происходит не просто так. После такого тяжелого плей-офф я оказался здесь, в «Бруклине», и уверен, что буду развиваться и получать удовольствие от игры», – сказал 27-летний форвард «Нетс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Oh No He Didn’t в соцсети X
logoМайкл Портер
logoДенвер
logoНБА
logoБруклин
