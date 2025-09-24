Майкл Портер о Николе Йокиче: «Не он инициировал мой обмен»

Майкл Портер прояснил ситуацию вокруг своего обмена из «Денвера».

«У меня с Йокичем были классные отношения. Не думаю, что мой обмен исходил от него.

Нашего главного тренера уволили за две-три игры до плей-офф, уволили генерального менеджера, пришел новый, и, думаю, он просто хотел что-то поменять.

Возникла сделка с Кэмом Джонсоном, но Никола очень спокойный парень, и я реально не думаю, что владелец и генеральный менеджер сильно обсуждали это с ним.

Йокич такой скромный, постоянно усердно работает, но он не тот человек, который будет все контролировать. Хотя, наверное, мог бы, имея такое влияние в организации, но он этого не делает.

Думаю, решение исходило от нового генерального менеджера и владельца, которые хотели пойти другим путем», – сказал 27-летний форвард «Бруклина».