1

Майкл Портер о Бене Симмонсе: «Дело не в психологии, у него просто были серьезные травмы»

Майкл Портер высказался о причинах спада в игре Бена Симмонса.

«Дело точно не в психологии. У него были одна или две такие же травмы, как у меня. Я прекрасно понимаю, что это значит.

Дело не в том, что он не хочет играть в баскетбол. Просто эти травмы действительно очень серьезные», – заявил Портер.

На протяжении карьеры Бен Симмонс неоднократно пропускал матчи из-за проблем со спиной и коленями.

Майкл Портер
Бен Симмонс
НБА
