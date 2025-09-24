Майкл Портер о Бене Симмонсе: «Дело не в психологии, у него просто были серьезные травмы»
Майкл Портер высказался о причинах спада в игре Бена Симмонса.
«Дело точно не в психологии. У него были одна или две такие же травмы, как у меня. Я прекрасно понимаю, что это значит.
Дело не в том, что он не хочет играть в баскетбол. Просто эти травмы действительно очень серьезные», – заявил Портер.
На протяжении карьеры Бен Симмонс неоднократно пропускал матчи из-за проблем со спиной и коленями.
