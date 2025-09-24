«Она должна правильно вести себя каждый месяц». Майкл Портер покрывал половину арендной платы за квартиру своей бывшей подружки
Майкл Портер поделился подробностями отношений.
Форвард «Бруклина» оплачивал половину платежей за аренду квартиры своей бывшей подружки.
«Она искала квартиру и нашла ту, которая ей нравилась. Но она была слишком дорогой. Я спросил, сколько она готова в нее вкладывать, и пообещал год покрывать половину стоимости аренды, чтобы иметь возможность в любое время подъехать, остаться на ночь.
Через полгода мы расстались. Она звонит по поводу моей части, и я все понимаю, я действительно обещал платить год», – рассказал баскетболист, получающий более 35 миллионов долларов в год.
«Почему ты просто не отдал ей деньги за весь срок?» – удивился соведущий игрока на подкасте.
«Потому что она должна правильно вести себя каждый месяц», – заявил Портер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Майкла Портера, соцсети FearBuck
