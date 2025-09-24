  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Она должна правильно вести себя каждый месяц». Майкл Портер покрывал половину арендной платы за квартиру своей бывшей подружки
2

«Она должна правильно вести себя каждый месяц». Майкл Портер покрывал половину арендной платы за квартиру своей бывшей подружки

Майкл Портер поделился подробностями отношений.

Форвард «Бруклина» оплачивал половину платежей за аренду квартиры своей бывшей подружки.

«Она искала квартиру и нашла ту, которая ей нравилась. Но она была слишком дорогой. Я спросил, сколько она готова в нее вкладывать, и пообещал год покрывать половину стоимости аренды, чтобы иметь возможность в любое время подъехать, остаться на ночь.

Через полгода мы расстались. Она звонит по поводу моей части, и я все понимаю, я действительно обещал платить год», – рассказал баскетболист, получающий более 35 миллионов долларов в год.

«Почему ты просто не отдал ей деньги за весь срок?» – удивился соведущий игрока на подкасте.

«Потому что она должна правильно вести себя каждый месяц», – заявил Портер.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?819 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Майкла Портера, соцсети FearBuck
светская хроника
logoНБА
logoМайкл Портер
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Дэн Херли об обмене Луки Дончича в «Лейкерс»: «Мне много писали, что я полный кретин»
3 минуты назад
Джош Харт усугубил травму безымянного пальца, будет весь сезон играть с шиной
112 минут назадФото
Шэмс Чарания: «Малкольму Брогдону отводится ключевая роль со скамейки в «Никс»
1сегодня, 07:59
Джейсон Тейтум: «Вчера провел первую тренировку на баскетбольной площадке и чувствовал себя естественно»
сегодня, 07:54
Яннис Адетокумбо: «Обмен Луки Дончича меня шокировал. Такое может случиться и со мной»
сегодня, 07:41
Брайан Уиндхорст: «Почти 90 миллионов в контракте Зайона Уильямсона не гарантированы. Ему есть за что играть»
2сегодня, 07:25
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Полуфиналы. «Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА, «Зенит» встретится с «Дубаем»
5сегодня, 06:59
«Нечего делать – сгоняй за пончиками». Джеремайя Фирс рассказал о вливании в «Пеликанс»
3сегодня, 06:53
Дерик Куин вернется в состав «Пеликанс» примерно через месяц, пропустит начало сезона
сегодня, 06:40
Ив Мисси: «Сосредоточился на работе в «краске». Надо разобраться с этим перед расширением арсенала»
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Китайский форвард Цзэн Фанбо пройдет просмотр в «Бруклине»
24 минуты назад
ANTA выпускает кроссовки Кайри Ирвинга в версии KAI 2 KLAY в честь партнерства с Клэем Томпсоном
сегодня, 05:53Фото
«Сакраменто» переподписал Теренса Дэвиса на контракт Exhibit 10
сегодня, 05:30
Джордан Пул о воссоединении с Кевоном Луни: «Мне два года не ставили нормальных заслонов, так что это будет круто»
6вчера, 20:33
Джейлен Брансон об уходе Тома Тибодо из «Никс»: «Он многое для меня значил»
2вчера, 18:36
«Бавария» подписала Алексу Раданова и Дэвида Маккормака
вчера, 17:44
Дариус Гарлэнд вернулся к баскетбольным тренировкам
вчера, 16:38
Шон Маркс о Кэме Томасе: «Если нам не удалось договориться этим летом, не значит, что он не будет игроком «Нетс» в будущем»
1вчера, 15:28
Чус Матео: «Братья Эрнангомес имеют ключевое значение для сборной Испании»
вчера, 14:14
«Майами» активировал опцию команды в контрактах Келела Уэйра и Хайме Хакеса
вчера, 13:58