Монте Моррис не подпишет контракт с «Индианой» из-за травмы икры

Сделка по переходу Монте Морриса в «Пэйсерс» сорвалась.

Генеральный менеджер «Индианы» Чед Бьюкенен сообщил, что Монте Моррис не подпишет контракт с командой из-за растяжения икроножной мышцы, выявленного при медосмотре.

Ранее сообщалось, что 30-летний баскетболист достиг соглашения о годичном контракте с «Пэйсерс» . Теперь клубу придется искать альтернативные варианты для усиления позиции разыгрывающего перед стартом сезона.