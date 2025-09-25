Монте Моррис не подпишет контракт с «Индианой» из-за травмы икры
Сделка по переходу Монте Морриса в «Пэйсерс» сорвалась.
Генеральный менеджер «Индианы» Чед Бьюкенен сообщил, что Монте Моррис не подпишет контракт с командой из-за растяжения икроножной мышцы, выявленного при медосмотре.
Ранее сообщалось, что 30-летний баскетболист достиг соглашения о годичном контракте с «Пэйсерс». Теперь клубу придется искать альтернативные варианты для усиления позиции разыгрывающего перед стартом сезона.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
