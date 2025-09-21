«Олимпиакос», скорее всего, сосредоточится на подписании Дэлано Бэнтона, Монте Моррис затягивает переговоры

Дэлано Бэнтон станет главной целью «Олимпиакоса».

Защитник Монте Моррис попросил несколько дней на размышление, получив оффер на 2 года от греческого клуба. Игрок продолжает тянуть время.

В этих условиях «Олимпиакос» сосредоточится на возможном подписании Дэлано Бэнтона.

Последние полтора сезона разыгрывающий провел в «Портленде», куда его обменяли из «Селтикс» перед дедлайном 2024 года.

Бэнтон отыграл за «Блэйзерс» в общей сложности 97 матчей. Его средние показатели – 10,9 очка (39,9% с игры, 31,9% из-за дуги), 2,9 подбора и 2,8 передачи за 20,6 минуты на площадке.

«Олимпиакос» также интересуется отчисленным на днях из «Бруклина» 23-летним защитником Кеоном Джонсоном.