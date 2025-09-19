Монте Моррис попросил у «Олимпиакоса» несколько дней на принятие решения о переезде в Европу

Монте Моррис близок к переходу в чемпионат Греции.

На днях 30-летний защитник получил от «Олимпиакоса» официальное предложение двухлетнего контракта. Моррис провел прошлый сезон в «Финиксе», заключив однолетнее соглашение, и пока не нашел вариантов продолжения карьеры в НБА.

Защитник провел 8 сезонов в лиге, отыграв 420 матчей в «регулярках».

Моррис попросил у обладателя бронзы прошлого сезона Евролиги несколько дней на принятие окончательного решения о переезде в Европу.