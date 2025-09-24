Монте Моррис подпишет однолетний негарантированный контракт с «Индианой»
Монте Моррис попробует продолжить карьеру в НБА.
30-летний разыгрывающий (188 см) подпишет однолетнее негарантированное соглашение с «Пэйсерс».
В прошлом сезоне Моррис выступал за «Финикс», набирая 5,2 очка, 1,5 побора и 1,6 передачи за 12,7 минуты в 45 матчах.
Игроком активно интересовались в Европе, «Олимпиакос» предлагал ему 2-летнее соглашение.
В отсутствие травмированного Тайриза Халибертона «Индиана» хочет укрепить позицию разыгрывающего опытным ветераном.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости