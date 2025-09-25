Франк Ниликина остается в «Партизане», «Олимпиакос» ищет нового разыгрывающего

Франк Ниликина продолжит выступать за белградский «Партизан».

По информации Eurohoops, переговоры между «Олимпиакосом » и «Партизаном» о трансфере Франка Ниликины завершились безрезультатно. Французский защитник остается в составе белградской команды, а греческий клуб вынужден искать альтернативные варианты усиления позиции разыгрывающего.

Изначально между «Олимпиакосом» и Ниликиной была достигнута договоренность, и «Партизан» был готов отпустить игрока. Однако впоследствии сербский клуб запросил компенсацию в размере 300 000 долларов, от которой греческая команда отказалась.

Кеон Джонсон – запасной вариант, на случай если «Олимпиакос» не договориться с «Партизаном» о Ниликине