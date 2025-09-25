  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кеон Джонсон – запасной вариант, на случай если «Олимпиакос» не договориться с «Партизаном» о Ниликине
Кеон Джонсон – запасной вариант, на случай если «Олимпиакос» не договориться с «Партизаном» о Ниликине

Экс-игрок «Бруклина» может перейти в «Олимпиакос».

По информации инсайдера Маттео Андреани, греческий клуб не намерен затягивать с усилением позиции разыгрывающего. Если Франк Ниликина не присоединится к «Олимпиакосу», одним из наиболее вероятных вариантов станет Кеон Джонсон, бывший игрок «Нетс».

В прошлом сезоне Джонсон провел 79 матчей в составе «Бруклина», набирая в среднем 10,6 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи за 24 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
