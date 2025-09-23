0

«Партизан» хочет получить компенсацию за переход Франка Ниликины в «Олимпиакос»

Сербский клуб не спешит расставаться с разыгрывающим.

«Партизан» не намерен отпускать Франка Ниликину без финансовой компенсации, несмотря на сильный интерес со стороны «Олимпиакоса». У французского баскетболиста есть действующий контракт с сербским клубом на предстоящий сезон.

Летом рассматривался уход Ниликины из «Партизана» после разочаровывающего сезона, но отсутствие альтернатив заставило клуб оставить игрока. Было подготовлено продление до 2027 года с понижением зарплаты, но Ниликина не принял предложенные условия.

Спортивный директор Зоран Савич теперь ждет звонка от «Олимпиакоса», чтобы обсудить сумму выкупа контракта. Если сделка состоится, «Партизан» будет искать нового защитника, учитывая, что первый матч в Евролиге против «Дубая» запланирован на следующий вторник.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
