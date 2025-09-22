Франк Ниликина близок к переходу в «Олимпиакос»

26-летний разыгрывающий скоро может сменить клуб.

По информации Eurohoops, «Олимпиакос » находится в продвинутой стадии переговоров с Франком Ниликиной (196 см).

Из-за травмы Кинана Эванса греческий клуб активно ищет на рынке варианты для усиления задней линии.

В прошлом сезоне Ниликина вернулся в Европу после 7 лет в НБА и выступал за «Партизан ». В 21 матчах Евролиги разыгрывающий набирал в среднем 7 очков, 1,7 подбора и 2 передачи.