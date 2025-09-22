0

Франк Ниликина близок к переходу в «Олимпиакос»

26-летний разыгрывающий скоро может сменить клуб.

По информации Eurohoops, «Олимпиакос» находится в продвинутой стадии переговоров с Франком Ниликиной (196 см).

Из-за травмы Кинана Эванса греческий клуб активно ищет на рынке варианты для усиления задней линии.

В прошлом сезоне Ниликина вернулся в Европу после 7 лет в НБА и выступал за «Партизан». В 21 матчах Евролиги разыгрывающий набирал в среднем 7 очков, 1,7 подбора и 2 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoОлимпиакос
logoЕвролига
возможные переходы
logoПартизан
logoчемпионат Греции
logoФранк Ниликина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Олимпиакос», скорее всего, сосредоточится на подписании Дэлано Бэнтона, Монте Моррис затягивает переговоры
1вчера, 20:27
Ник Калатес может усилить заднюю линию «Олимпиакоса» после травмы Кинана Эванса
319 сентября, 18:18
«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса
119 сентября, 07:51
Главные новости
Тайриз Халибертон: «Дядюшка Стеф – величайший человек, которого я встретил в баскетболе»
1сегодня, 10:39
Чус Матео – новый главный тренер сборной Испании
2сегодня, 08:58Фото
Шейн Ларкин: «Яннис не зрелищный, Йокич тоже не особо броский, Шенгюн – комбинация стиля, зрелищности, таланта и интеллекта»
22сегодня, 08:34
Джеймс Уорти считает, что Маркус Смарт может стать для «Лейкерс» тем, кем был Рон Харпер
7сегодня, 08:06
Тони Аллен: «Сейчас мало кто прилагает несколько усилий в защите подряд, одно-два движения – и все»
3сегодня, 07:22
Трэйси Макгрэйди: «Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Уэйд доказал это»
23сегодня, 06:48
Зак Рэндольф: «Большие» вымирают»
5сегодня, 06:33
Мария Клюндикова позволила «Миннесоте» выиграть 4-ю четверть (23:10) и матч, закончив игру с показателем полезности «+14»
7сегодня, 05:25
23+8+7 Кортни Уильямс помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» в первой игре серии
сегодня, 05:02Видео
Женская НБА. 1/2 финала. 34 очка Митчелл помогли «Индиане» справиться с «Лас-Вегасом» (1-0), «Миннесота» обыграла «Финикс» (1-0)
6сегодня, 04:11
Ко всем новостям
Последние новости
Георгиос Барцокас: «Олимпиакосу» срочно нужен защитник»
9 минут назад
«Бостон» отчислил новичка Хайдена Грэя
44 минуты назад
Монтрез Харрелл покинет австралийскую «Аделаиду» на фоне нарушения антидопинговых правил
1сегодня, 09:21
Саддетин Саран сменил Али Коча на посту президента спортивного клуба «Фенербахче»
сегодня, 07:38
Джеремайя Робинсон-Эрл присоединится к «Далласу»
сегодня, 06:04
«Денвер» подписал защитника Джаванте Маккоя
сегодня, 05:43
«Автодор» победил в домашнем товарищеском турнире памяти В. Е. Родионова, обыграв МБА-МАИ в финале
1вчера, 19:45
«Локомотив-Кубань» уступил «Тюрк Телекому» (82:96) и завершил серию матчей в Турции с результатом 4-3
вчера, 18:40
«Астана» будет выступать в дивизионе West Asia League в азиатском турнире FIBA WASL
вчера, 18:22Фото
Наталия Фураева: «Участие команд Евролиги в Суперкубке несомненно придает дополнительную ответственность, будем тренировать психологию»
вчера, 17:10