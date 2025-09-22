Франк Ниликина близок к переходу в «Олимпиакос»
26-летний разыгрывающий скоро может сменить клуб.
По информации Eurohoops, «Олимпиакос» находится в продвинутой стадии переговоров с Франком Ниликиной (196 см).
Из-за травмы Кинана Эванса греческий клуб активно ищет на рынке варианты для усиления задней линии.
В прошлом сезоне Ниликина вернулся в Европу после 7 лет в НБА и выступал за «Партизан». В 21 матчах Евролиги разыгрывающий набирал в среднем 7 очков, 1,7 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
