Сделка о переходе Франка Ниликины в «Олимпиакос» пока не закрыта

Переговоры между «Олимпиакосом» и «Партизаном» затягиваются.

По информации инсайдера Маттео Андреани, соглашение о переходе Франка Ниликины в греческий клуб еще не достигнуто, так как «Партизан» повысил свои финансовые требования по выкупу контракта.

Несмотря на сложности в переговорах, сам баскетболист по-прежнему выражает твердое желание присоединиться к «Олимпиакосу». Для греков же крайне важно как можно скорее усилить позицию разыгрывающего, и Франк Ниликина рассматривается как оптимальное решение этой проблемы.

