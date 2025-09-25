0

Сделка о переходе Франка Ниликины в «Олимпиакос» пока не закрыта

Переговоры между «Олимпиакосом» и «Партизаном» затягиваются.

По информации инсайдера Маттео Андреани, соглашение о переходе Франка Ниликины в греческий клуб еще не достигнуто, так как «Партизан» повысил свои финансовые требования по выкупу контракта.

Несмотря на сложности в переговорах, сам баскетболист по-прежнему выражает твердое желание присоединиться к «Олимпиакосу». Для греков же крайне важно как можно скорее усилить позицию разыгрывающего, и Франк Ниликина рассматривается как оптимальное решение этой проблемы.

«Партизан» хочет получить компенсацию за переход Франка Ниликины в «Олимпиакос»

