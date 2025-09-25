Фото
Кайл Лаури станет аналитиком NBA on Prime от Amazon

Кайл Лаури будет работать аналитиком на ТВ, оставаясь при этом активным игроком.

39-летний баскетболист присоединился к команде NBA на Prime от Amazon в качестве аналитика. Он станет одним из немногих активных игроков, одновременно работающих телевизионным экспертом.

В прошлом сезоне Лаури провел 35 матчей в составе «Филадельфии», набирая в среднем 3,9 очка, 1,9 подбора и 2,7 передачи за 19 минут на площадке.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1705 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA on Prime в соцсети X
