Терри Розир примет участие в тренировочном лагере «Хита» на следующей неделе

Будущее Терри Розира в «Майами» остается под вопросом.

По информации Miami Herald, несмотря на неопределенность, вокруг будущего 31-летнего разыгрывающего, на данный момент он остается в составе «Хит» и, как ожидается, примет активное участие в тренировочном лагере на следующей неделе.

В прошлом сезоне Розир провел 64 матча в составе «Майами », набирая в среднем 10,6 очка, 3,7 подбора и 2,6 передачи за 26 минут на площадке.