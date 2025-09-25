Терри Розир примет участие в тренировочном лагере «Хита» на следующей неделе
Будущее Терри Розира в «Майами» остается под вопросом.
По информации Miami Herald, несмотря на неопределенность, вокруг будущего 31-летнего разыгрывающего, на данный момент он остается в составе «Хит» и, как ожидается, примет активное участие в тренировочном лагере на следующей неделе.
В прошлом сезоне Розир провел 64 матча в составе «Майами», набирая в среднем 10,6 очка, 3,7 подбора и 2,6 передачи за 26 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Miami Herald
