«Хорнетс» отказались от идеи «Вечера спортивных ставок» во время визита Терри Розира

«Шарлотт» перенес мероприятие.

Ранее клуб запланировал провести «Вечер спортивных ставок» 17 марта в матче с «Майами », за который играет Терри Розир . Защитник является частью расследования по делу о мошенничестве на ставках.

Организация убрала мепроприятие из своего календаря и, скорее всего, проведет его в другое время.