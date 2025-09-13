0

«Хорнетс» отказались от идеи «Вечера спортивных ставок» во время визита Терри Розира

«Шарлотт» перенес мероприятие.

Ранее клуб запланировал провести «Вечер спортивных ставок» 17 марта в матче с «Майами», за который играет Терри Розир. Защитник является частью расследования по делу о мошенничестве на ставках.

Организация убрала мепроприятие из своего календаря и, скорее всего, проведет его в другое время.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иры Виндермана
