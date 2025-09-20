«Майами» «серьезно рассматривает возможность» расстаться с Терри Розиром до старта тренировочного лагеря

Розир скоро может покинуть «Хит».

По информации инсайдера Бретта Сигела, «Майами » «серьезно рассматривает возможность» разорвать отношения с Терри Розиром перед началом тренировочного лагеря в конце месяца.

Отмечается, что рынка для Розира не существует, а сам разыгрывающий сообщил команде, что не заинтересован в выкупе контракта. Единственным путем для «Хит» избавиться от Розира будет отчисление, а его соглашение на 26,6 миллиона долларов останется в зарплатной ведомости клуба «мертвыми деньгами».

Если 31-летний разыгрывающий все же начнет сезон в составе «Майами», то он не будет частью основной ротации команды и уступит игровое время Дэвиону Митчеллу, Дрю Смиту и Каспарасу Якучионису.

Розир стал игроком «Хит» в начале 2024 года после перехода из «Шарлотт» в обмен на Кайла Лаури и защищенный пик первого раунда. В прошлом сезоне он набирал в среднем 10,6 очка, 3,7 подбора и 2,6 передачи.