  • Акилле Полонара: «Хочу проснуться, не думая о лечении и трансплантации. Мечтаю о повседневности»
Акилле Полонара: «Хочу проснуться, не думая о лечении и трансплантации. Мечтаю о повседневности»

У Акилле Полонары прогресс в борьбе с раком.

Состояние баскетболиста сборной Италии и будущего игрока «Динамо Сассари» улучшается.

«Сначала я почувствовал себя одиноким перед болезнью и судьбой. Моя жена и дети дали мне силы снова бороться.

Завершил два цикла химиотерапии, разобрался с больными клетками. Еще одна серия процедур, а потом пересадка костного мозга. Врачи удовлетворены ходом лечения. Я более чем счастлив. Переломный момент близок.

Хочу проснуться без мыслей о лечении и трансплантации. Пойти на тренировку, в парк с детьми, поесть пиццы. Мечтаю о прекрасной повседневности», – поделился Полонара.

Баскетболист подтвердил информацию о кандидатуре Луки Банки в сборной Италии и порадовался этому будущему назначению.

