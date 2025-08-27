Марко Списсу об Акилле Полонару: «Он в больнице, но он остается с нами»
Марко Списсу накануне открытия Евробаскета-2025 поддержал Акилле Полонару.
Списсу решил выступать на чемпионате Европы под 33-м номером в знак поддержки Полонару, который проходит лечение от миелоидного лейкоза.
«Все знают, через что он сейчас проходит. Он в больнице, но он остается с нами, он борется. Нам нужно молиться. С ним все хорошо. Он улыбается.
Мы очень хотим победить, в том числе и для него. Все хотят играть за него и за команду, но особенно за него, потому что он часть команды, и он остается с нами.
Думаю, ему просто не повезло. Но он очень сильный человек. Он борется. Надеюсь, все будет хорошо. Это единственное, что я могу сказать», – сказал разыгрывающий сборной Италии.
