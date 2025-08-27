0

Марко Списсу об Акилле Полонару: «Он в больнице, но он остается с нами»

Марко Списсу накануне открытия Евробаскета-2025 поддержал Акилле Полонару.

Списсу решил выступать на чемпионате Европы под 33-м номером в знак поддержки Полонару, который проходит лечение от миелоидного лейкоза.

«Все знают, через что он сейчас проходит. Он в больнице, но он остается с нами, он борется. Нам нужно молиться. С ним все хорошо. Он улыбается.

Мы очень хотим победить, в том числе и для него. Все хотят играть за него и за команду, но особенно за него, потому что он часть команды, и он остается с нами.

Думаю, ему просто не повезло. Но он очень сильный человек. Он борется. Надеюсь, все будет хорошо. Это единственное, что я могу сказать», – сказал разыгрывающий сборной Италии.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3637 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoсборная Италии по баскетболу
Акилле Полонара
logoЕвробаскет-2025
Марко Списсу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Греция – Италия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 28 августа 2025
26 августа, 09:34Пользовательская новость
Никола Йокич – под гипердавлением, от Луки Дончича ждут рекордов. Ради кого смотреть Евробаскет-2025
2826 августа, 09:00
Сербия – явный фаворит Евробаскета-2025 у букмекеров. Германия – 2-я, Франция – 3-я, Греция – 4-я
825 августа, 09:47
Финляндия – лучшая из хозяек, Словению ждет провал. Что говорят эксперты перед Евробаскетом-2025
823 августа, 19:50Трибуна
Симоне Фонтеккьо молодым игрокам: «Езжайте за рубеж»
223 августа, 16:49
Главные новости
Тайрон Лю: «Кавай хочет играть через боль, но мы должны его защищать»
2вчера, 20:59
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Коннектикут»
вчера, 20:53
Дон Стэйли: «Если бы «Никс» предложили мне должность главного тренерв, мне пришлось бы согласиться»
3вчера, 20:50
Роб Пелинка: «Возможность увидеть Луку Дончича своими глазами стоила того, чтобы лететь через весь океан»
3вчера, 20:22
Сербия одержала самую крупную победу на Евробаскете в истории команды
2вчера, 20:10
Евробаскет-2025. Групповой этап. Турция начала турнир с победы над Латвией, Сербия разобралась с Эстонией и другие результаты
96вчера, 19:57
Лука Дончич: «Всегда представлял свою страну, несмотря ни на что»
вчера, 19:28
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
8вчера, 18:55
Дэрил Мори: «Джеймс Харден лучше скорер, чем Майкл Джордан»
18вчера, 18:53
«Я не так хорош, как он, но близок к нему». Шакил О′Нил рассказал, как перестал бояться Майкла Джордана
вчера, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
28 очков Лаури Маркканена помогли Финляндии вырвать победу у Швеции
вчера, 20:40
Дуэйн Уэйд о Майкле Бизли: «Он, пожалуй, самый талантливый игрок вне НБА»
вчера, 20:16
Кристапс Порзингис об Алперене Шенгюне: «Он как маленький Йокич»
1вчера, 19:20
Руководитель НБА о Джонатане Куминге: «Пол Джордж оказался в похожей ситуации, когда пришел в «Индиану»
вчера, 19:13
В Далласе переместили билборд с Дончичем из-за слишком близкого расположения к арене
1вчера, 18:26
Тайрон Лю о Брэдли Биле: «Его защита раскрывается против сильных соперников»
вчера, 18:20
Егор Дёмин: «Постараюсь доказать на площадке, что выбор «Бруклина» был правильным»
вчера, 17:43
Шредер о Вагнере: «Мы выигрываем медали благодаря ему»
1вчера, 17:15
Владелец «Сакраменто» посетил матч между Германией и Черногорией
1вчера, 16:41Фото
Деандре Джордан о приветствии с Йокичем: «Брат, это сербская традиция, а ты – чернокожий серб»
4вчера, 16:35