Греческие болельщики пришли на матч с Италией с баннером в поддержку Акилле Полонары
Зрители поддержали Акилле Полонару.
Итальянский баскетболист во второй раз борется с раком.
Греческие болельщики принесли на матч с Италией баннер в его поддержку, Полонара поблагодарил их в соцсетях.
