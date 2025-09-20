0

Дэмиан Лиллард: «Еще пара лет с Ламаркусом Олдриджем, и мы бы взяли титул»

Дэмиан Лиллард высоко оценивал партнерство с Ламаркусом Олдриджем.

«Был уверен, что еще пара лет, и мы бы взяли титул. «Портленд» был одной из лучших команд на мой второй год в лиге, просто не хватало опыта. На третий год было слишком много серьезных травм. Но 4-й сезон должен был стать по-настоящему хорошим», – рассказал Лиллард.

Разыгрывающий пояснил, что уход форварда в 2015 году был спровоцирован слухами о борьбе за лидерство в коллективе, который не имел оснований, но прошел на фоне недостаточной коммуникации с Олдриджем. Игроки сумели прояснить ситуацию только через четыре года.

После завершения карьеры форвард рассказывал, что неоднократно пытался воссоединиться с бывшим партнером в «Блэйзерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
logoДэмиан Лиллард
logoНБА
logoПортленд
logoЛамаркус Олдридж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Выглядит эксплуатацией». Рикки Рубио считает необходимым установить нижние возрастные рамки профессионального баскетбола
12 минут назад
Дэйв Макменамин: «Соперничество Стефа Карри и Леброна Джеймса – невосполняемый ресурс. Осталось не так много»
сегодня, 19:15
Форвард «Атланты» Наз Хиллмон стала «Лучшей шестой» сезона-2025 женской НБА
сегодня, 19:08Фото
Олден Полинис: «Миннесота» не возьмет титул с Крисом Финчем. В нужные моменты он постоянно принимает неверные решения»
2сегодня, 18:55
Спайк Ли: «Никогда не желаю никому травм. Но теперь это год «Никс»
4сегодня, 18:42
Журналист Пабло Торре: «Скандал с Балмером показывает, что правила не работают для тех, кто считает их простыми условностями в реальной жизни, а теперь и в спорте»
сегодня, 18:12
Майкл Бизли: «Не был готов к такому в «Майами». Пэт Райли относился ко мне как к сыну»
сегодня, 17:30
Сэм Весени: «Переход Кобе Бафкина – это попадание в яблочко для «Нетс»
сегодня, 17:14
Разыгрывающий Маркиз Науэлл присоединится к «Басконии»
сегодня, 16:50
Костас Слукас: «Финал четырех» Евролиги в Афинах увеличивает мотивацию, второго провального сезона не будет»
сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok
4сегодня, 18:28Фото
«Хорнетс» подписали разыгрывающего Маркуса Гарретта и отчислили форварда Брэндона Слэйтера
сегодня, 17:58
Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»
сегодня, 16:09
Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»
сегодня, 15:33
Защитники Дэвид Дьюк и Дэмион Бо пройдут просмотр в «Финиксе»
1сегодня, 14:34
Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории
сегодня, 13:34
Чус Матео: «Жена хочет, чтобы я быстрее снова начал тренировать и убрал руки от ее сада»
сегодня, 13:20
14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца
6сегодня, 11:13Видео
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
сегодня, 07:06
Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:48Видео