Дэмиан Лиллард: «Еще пара лет с Ламаркусом Олдриджем, и мы бы взяли титул»

Дэмиан Лиллард высоко оценивал партнерство с Ламаркусом Олдриджем.

«Был уверен, что еще пара лет, и мы бы взяли титул. «Портленд» был одной из лучших команд на мой второй год в лиге, просто не хватало опыта. На третий год было слишком много серьезных травм. Но 4-й сезон должен был стать по-настоящему хорошим», – рассказал Лиллард.

Разыгрывающий пояснил, что уход форварда в 2015 году был спровоцирован слухами о борьбе за лидерство в коллективе, который не имел оснований, но прошел на фоне недостаточной коммуникации с Олдриджем. Игроки сумели прояснить ситуацию только через четыре года.

После завершения карьеры форвард рассказывал, что неоднократно пытался воссоединиться с бывшим партнером в «Блэйзерс».