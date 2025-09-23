Фанаты «Портленда» восторженно поприветствовали Дэмиана Лилларда

Болельщики любят вернувшегося в команду разыгрывающего.

Дэмиан Лиллард провел фан-встречу, на которой болельщики тепло приветствовали игрока, скандируя его имя и держа таблички с надписью «Добро пожаловать домой, Дэйм».

Лиллард вернулся в «Портленд », подписав контракт в качестве свободного агента после отчисления из «Милуоки». В составе «Блэйзерс» 35-летний разыгрывающий провел 11 из 13 лет своей карьеры.