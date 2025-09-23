Фанаты «Портленда» восторженно поприветствовали Дэмиана Лилларда
Болельщики любят вернувшегося в команду разыгрывающего.
Дэмиан Лиллард провел фан-встречу, на которой болельщики тепло приветствовали игрока, скандируя его имя и держа таблички с надписью «Добро пожаловать домой, Дэйм».
Лиллард вернулся в «Портленд», подписав контракт в качестве свободного агента после отчисления из «Милуоки». В составе «Блэйзерс» 35-летний разыгрывающий провел 11 из 13 лет своей карьеры.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Портленда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости