Дрю Холидэй: «Лиллард написал мне, что нынешние «Блэйзерс» имеют шанс стать очень хорошей командой»
Дрю Холидэй привел важные слова Дэмиана Лилларда.
«Мы поддерживаем связь после того, как стали одноклубниками. Знаем друг друга уже давно. Когда он продлил контракт с командой, то написал мне: «Приятель, у нас ведь действительно есть шанс стать хорошей командой».
Эти парни (Шэйдон Шарп и Скут Хендерсон) невероятно атлетичны и умны, у них есть все необходимые качества. Сейчас самое время конкурировать и показать им, как выглядят победы. Именно сейчас надо включиться в борьбу, начать побеждать. У меня очень большие ожидания от совместной игры», – заявил новобранец «Портленда».
В прошлом сезоне в составе «Бостона» 35-летний Холидэй набирал в среднем 11,1 очка, 4,3 подбора и 3,9 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: rg.org
