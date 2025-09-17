Дэмиан Лиллард о возвращении в «Портленд»: «Чувствую себя невероятно счастливым»

Дэмиан Лиллард рассказал о своих эмоциях после возвращения в родную команду.

«Я не слишком эмоциональный человек, но вернуться сюда именно сейчас, учитывая возраст моих детей и состояние команды – кажется правильным решением.

Команда развивалась и росла последние несколько лет. Вернуться туда, где я провел первые 11 лет карьеры – это один из тех моментов в жизни, когда я чувствую себя невероятно счастливым.

Каждый день просыпаюсь с благодарностью. Провожу время с детьми, отвожу их в школу. Могу просто заехать к маме. Это настоящее благословение», – поделился Лиллард .