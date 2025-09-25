0

Вангелис Лиолиос: «Пока Яннис Адетокумбо будет здоров, он всегда будет приезжать в сборную»

Вангелис Лиолиос прокомментировал ситуацию в греческой национальной команде.

После завоеванной бронзовой медали Евробаскета Яннис Адетокумбо заявил, что его дальнейшее присутствие в сборной связано с тренером Вассилисом Спанулисом. Кроме национальной команды, Спанулис возглавляет «Монако», который он вывел в финал Евролиги в первый сезон.

Перед Олимпиадой-2024 пост тренера сборной покинул Димитрис Итудис, не сумевший сочетать эту роль с работой в «Фенербахче».

Президент греческой федерации прокомментировал ситуацию.

«Уверен, что Яннис не уйдет. Пока он будет здоров, он будет приезжать в сборную. Всегда.

Мы бы хотели продолжить сотрудничество со Спанулисом, но есть несколько моментов, которые мы должны разрешить. Объективные трудности.

Честный разговор важнее контракта. Мы все искренне хотим сотрудничать. Вассилис глубоко привязан к сборной. Но он профессионал со своими обязанностями, а мы должны ставить на первое место нужды сборной.

Игрок получает настоящее признание через успех с национальной командой. Лионель Месси всегда был невероятен, но достижения со сборной вывели его на другой уровень.

Яннис согласен с этим. Даже если не оформлял эти мысли публично», – заявил Лиолиос.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1547 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoМонако
logoДимитрис Итудис
logoВассилис Спанулис
logoЛионель Месси
Вангелис Лиолиос
logoсборная Греции
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «Для меня стать MVP может быть важно, но выиграть что-то со сборной – важнее. Простите, но это так»
323 сентября, 08:58
Ник Калатес о Яннисе: «Он уморительный, ведет себя как клоун. По нему не скажешь, что это игрок уровня Топ-3 во всем мире»
23 сентября, 06:54
Алперен Шенгюн подарил Rolex Эрджану Османи за защиту против Янниса Адетокумбо
321 сентября, 09:49Фото
Главные новости
Уокер Кесслер не согласовал продление с «Ютой» и выйдет на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом
11 минут назад
Микэл Бриджес: «Молодежь «Никс» уморительна, но работает усердно»
53 минуты назад
«Делился хлебом, когда мог просто накормить себя». Энтони Дэвис пожаловался в соцсетях
6сегодня, 10:25Фото
Мэт Ишбиа: «Надеюсь, что мы одержим больше побед, чем в прошлом сезоне»
2сегодня, 10:08
«Чур, Яннис Адетокумбо за нас». Рик Питино прокомментировал прецедент перехода игрока G-лиги в NCAA
1сегодня, 09:59
Джини Басс: «Не могу придумать лучшего представителя баскетбола «Лейкерс», чем Лука Дончич»
2сегодня, 09:45
«Уорриорз» подпишут Хорфорда, Мелтона, Пэйтона, Сета Карри и Ричарда после разрешения ситуации с Кумингой
13сегодня, 09:22
Трент Фрэйзер и Алекс Пойтресс – в Топ-5 лучших моментов полуфиналов Суперкубка Лиги ВТБ
сегодня, 09:15Видео
Эдо Мурич: «Лука Дончич с каждым годом все более активен в роли лидера и при этом более терпелив с нами»
сегодня, 08:34
«Голден Стэйт» вернулся к обсуждению обмена Джонатана Куминги c «Сакраменто»
3сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Уилкс выпустил видео, расписав подробности своего иска к «Клипперс» из 2020 года по посредническим услугам в переходе Кавая Ленарда
сегодня, 08:50
Баскетбольная федерация Словакии занимается натурализацией Дэвида Деджулиуса
сегодня, 05:25
Центровой Малик Уильямс присоединился к тренировочному лагерю «Атланты»
1сегодня, 05:14
«Мемфис» просмотрит защитника Чарли Брауна
сегодня, 04:59
Д’Анджело Расселл обручился с матерью двух своих детей моделью Лаурой Иванюкас
4сегодня, 04:41
Джоуи и Джесси Басс откроют инвестиционную фирму Buss Sports Capital для работы в области спорта
сегодня, 04:15
Кайри Ирвинг демонстрирует прогресс в восстановлении после травмы крестообразной связки
1вчера, 19:55Видео
Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Ям Мадар может пропустить старт Евролиги
вчера, 19:41
Amazon Prime выпустит документальный сериал о AБA: «Rise &amp; Fall» в 2026 году
1вчера, 17:37
Зак Лоу: «Слухов о желании Йокича покинуть «Денвер» просто нет»
3вчера, 16:44