Ник Калатес о Яннисе: «Он уморительный, ведет себя как клоун. По нему не скажешь, что это игрок уровня Топ-3 во всем мире»

Ник Калатес поделился мнением о Яннисе Адетокумбо.

«Отличный парень. За пределами площадки даже лучше, хотя работает каждый день. По Яннису и не скажешь, что он в тройке лучших игроков мира – с учетом того, как он себя ведет. Он... клоун. Он один из нас, понимаете. Обычный чувак. Он уморительный. И, конечно, вместе с ним здорово быть на площадке в одной команде.

Его точно не назовешь заносчивым. Он никогда не скажет что-то в духе «Тебе нельзя со мной сидеть». Он первый парень, который будет есть в «Макдоналдсе». Или, скажем, ребята из «Бакс» приходят к нам и говорят: «Эй, Ник, можешь пройти какую-нибудь восстановительную процедуру с людьми из «Милуоки ». И Яннис скажет: «Да, конечно, я подожду». Все это про него», – рассказал греческий ветеран.