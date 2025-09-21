Фото
3

Алперен Шенгюн подарил Rolex Эрджану Османи за защиту против Янниса Адетокумбо

Шенгюн сдержал свое обещание.

После победы сборной Турции над Грецией в полуфинале Евробаскета-2025 Алперен Шенгюн рассказал, что пообещал своему партнеру по команде Эрджану Османи часы Rolex, если тот удержит Янниса Адетокумбо ниже отметки в 20 очков.

Шенгюн сдержал обещание и опубликовал в своих соцсетях фото, на котором он вручает часы Османи, с подписью: «Обещание выполнено».

Адетокумбо набрал 12 очков (минимум за карьеру на чемпионатах Европы) в проигранном полуфинале против Турции (68:94). До этой игры его средний показатель на турнире составлял 29,8 очка за матч.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoАлперен Шенгюн
logoсборная Греции
logoЕвробаскет-2025
Баскетбол - фото
logoсборная Турции
Эрджан Османи
logoЯннис Адетокумбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо достал номер Алперена Шенгюна и связался с ним после Евробаскета, чтобы уладить конфликт
1019 сентября, 14:15
Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн извинились за провокационные слова в соцсетях
817 сентября, 05:36
Яннис Адетокумбо опубликовал фото с Алпереном Шенгюном: «Спорт должен объединять, а не разделять»
1716 сентября, 21:15
Главные новости
Инсайдер Тим Макмэн: «Обмен заставил Луку повзрослеть»
3сегодня, 08:02
«Мне нужно покопаться в себе, я что-то делаю не так». Пятеро товарищей по команде Джейлена Брауна не ответили на его звонок
9сегодня, 07:11
Кейтлин Кларк получила штраф в 200 долларов за слова «судьи не смогли остановить нас»
3сегодня, 06:49
Гэри Пэйтон включил Шона Кемпа и Уилта Чемберлена в лучшую пятерку всех времен
3сегодня, 06:29
Джейлен Уильямс о мотивации на новый сезон: «Давайте сделаем это снова и посмотрим, что они скажут на этот раз»
2сегодня, 06:10
Джоэл Эмбиид значительно похудел в межсезонье
8сегодня, 05:49
Кармело Энтони: «Моим лучшим сезоном из всех был сезон с «Лейкерс»
2сегодня, 05:22
Софи Каннингем о выходе «Индианы» в полуфинал: «Лига просто в ярости, ведь нас здесь вообще не должно было быть»
1сегодня, 05:05
Стефен Карри и Роджер Федерер дали старт теннисному матчу Кубка Лэйвера
сегодня, 04:43Видео
Руководитель клуба НБА об Уиггинсе и «Лейкерс»: «Вы правда думаете, что Райли хочет помочь Джеймсу?»
2сегодня, 04:23
Ко всем новостям
Последние новости
Энджел Риз: «Шак – важный человек в моей жизни, он как дядя, как отцовская фигура»
сегодня, 09:32
Шамперт об игре против Карри и Томпсона: «Такое чувство опасности я не испытывал против кого-то другого»
сегодня, 09:09
Сын Хакима Оладжувона, Азиз, выбрал университет Стэнфорд
2сегодня, 08:43
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» сыграет с «Лас-Вегасом», «Миннесота» примет «Финикс» в первых матчах серий
1сегодня, 08:15
Шэй Гилджес-Александер устраивает гаражные распродажи одежды для своих партнеров по команде
сегодня, 07:32
Подписание Ажуоласа Тубелиса привело «Жальгирис» к конфликту с фанатской организацией
1вчера, 20:32
Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok
13вчера, 18:28Фото
«Хорнетс» подписали разыгрывающего Маркуса Гарретта и отчислили форварда Брэндона Слэйтера
вчера, 17:58
Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»
вчера, 16:09
Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»
вчера, 15:33