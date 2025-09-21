Алперен Шенгюн подарил Rolex Эрджану Османи за защиту против Янниса Адетокумбо

Шенгюн сдержал свое обещание.

После победы сборной Турции над Грецией в полуфинале Евробаскета-2025 Алперен Шенгюн рассказал, что пообещал своему партнеру по команде Эрджану Османи часы Rolex, если тот удержит Янниса Адетокумбо ниже отметки в 20 очков.

Шенгюн сдержал обещание и опубликовал в своих соцсетях фото, на котором он вручает часы Османи, с подписью: «Обещание выполнено».

Адетокумбо набрал 12 очков (минимум за карьеру на чемпионатах Европы) в проигранном полуфинале против Турции (68:94). До этой игры его средний показатель на турнире составлял 29,8 очка за матч.