Алперен Шенгюн подарил Rolex Эрджану Османи за защиту против Янниса Адетокумбо
Шенгюн сдержал свое обещание.
После победы сборной Турции над Грецией в полуфинале Евробаскета-2025 Алперен Шенгюн рассказал, что пообещал своему партнеру по команде Эрджану Османи часы Rolex, если тот удержит Янниса Адетокумбо ниже отметки в 20 очков.
Шенгюн сдержал обещание и опубликовал в своих соцсетях фото, на котором он вручает часы Османи, с подписью: «Обещание выполнено».
Адетокумбо набрал 12 очков (минимум за карьеру на чемпионатах Европы) в проигранном полуфинале против Турции (68:94). До этой игры его средний показатель на турнире составлял 29,8 очка за матч.
