Яннис Адетокумбо: «Для меня стать MVP может быть важно, но выиграть что-то со сборной – важнее. Простите, но это так»

Лидер сборной Греции объяснил свои эмоции от «бронзы» чемпионата Европы.

«Вы видели, как я отреагировал в конце. Можно было подумать, что я сделал три-пит с «Чикаго». Для многих моя реакция была чрезмерной. Не для людей здесь, в Греции, а для людей в Америке. Они не могли этого понять.

Я хотел достичь чего-то со сборной, и это было то, чего мне не хватало. Ты не можешь указывать другому, что для него важно, а что нет. Для меня стать MVP может быть важно, но выиграть что-то со сборной – важнее. Простите, но это так.

Я рад, что добился этого успеха с моими братьями, что делает его еще более особенным. И я очень счастлив за мою маму, которая смогла это увидеть», – сказал Адетокумбо .

До «бронзы» Евробаскета-2025 греки в последний раз поднимались на подиум международных турниров в 2009 году, когда заняли 3-е место на чемпионате Европы 2009 года.