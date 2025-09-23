0

Куинси Оливари примет участие в тренировочном лагере «Пистонс»

Куинси Оливари поборется за место в составе «Детройта».

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Пистонс» подпишут контракт со свободным агентом (24 года, 191 см).

В минувшем сезоне разыгрывающий представлял «Лейкерс», выступая на условиях двустороннего соглашения. В 2 матчах за команду он набирал 1,5 очка в среднем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
logoНБА
logoДетройт
Куинси Оливари
logoЛейкерс
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэм Реддиш официально присоединился к «Шяуляю»
511 сентября, 08:20Фото
«Лейкерс» подписали центрового Кайлора Келли для участия в тренировочном лагере
26 августа, 04:32Фото
«Детройт» подписал с Джавонте Грином частично гарантированный контракт
16 августа, 19:05
Главные новости
«Хьюстон» не может подписать никого из свободных агентов без расчистки платежной ведомости
10 минут назад
Стефен Карри обошел Энтони Эдвардса в опросе ESPN на лучшего действующего американского игрока
132 минуты назад
«Хорнетс» пригасили сына Денниса Родмана в тренировочный лагерь
49 минут назад
Ник Калатес о Яннисе: «Он уморительный, ведет себя как клоун. По нему не скажешь, что это игрок уровня Топ-3 во всем мире»
сегодня, 06:54
Мэтт Барнс об особенности Кобе Брайанта: «Он стремился уничтожить соперника психологически и перехитрить, не полагаясь ни на что другое»
сегодня, 06:31
Тео Пинсон о Бене Симмонсе: «Его сломали в Филадельфии. Несправедливо, но сейчас Бен – посмешище»
5сегодня, 06:15
Бен Уоллес: «Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат»
сегодня, 06:11
Тайсон Чендлер: «Если бы мой обмен в «Тандер» в 2009-м не отменили, та команда выиграла бы 2-3 титула»
6сегодня, 05:56
Сергей Кущенко: «Суперкубок позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами»
2сегодня, 05:42
Шэмс Чарания о будущем Леброна: «Важны максимизация поддержки в «Лейкерс» прямо сейчас и ситуация с Брайсом в 2026-м»
сегодня, 05:29
Ко всем новостям
Последние новости
Сертач Шанлы близок к переходу в «Дубай»
57 минут назад
Шакил О′Нил выступил диджеем на дне рождения OnlyFans-модели Софи Рэйн
2сегодня, 05:45Видео
Дрю Холидэй: «Лиллард написал мне, что нынешние «Блэйзерс» имеют шанс стать очень хорошей командой»
сегодня, 05:13
Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»
1вчера, 20:20
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
вчера, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
вчера, 16:42
Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26
2вчера, 16:20
Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
вчера, 15:59
«Альба» уменьшила фонд зарплат на 4 миллиона евро
вчера, 15:18
«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже
вчера, 14:54