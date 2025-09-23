Куинси Оливари примет участие в тренировочном лагере «Пистонс»
Куинси Оливари поборется за место в составе «Детройта».
Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Пистонс» подпишут контракт со свободным агентом (24 года, 191 см).
В минувшем сезоне разыгрывающий представлял «Лейкерс», выступая на условиях двустороннего соглашения. В 2 матчах за команду он набирал 1,5 очка в среднем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
