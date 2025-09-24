Лука Дончич о принятии лидерской роли в «Лейкерс»: «Я прошел через многое, так что это своего рода обязанность»

Лука Дончич подчеркнул важность общения и наставничества на площадке.

«Это то, что мне нужно делать, особенно учитывая весь мой опыт, накопленный в баскетболе.

Я прошел через многое, так что это своего рода обязанность: я должен помогать другим.

Иногда это комфортно, иногда нет. Быть лидером – это здорово, но иногда приходится говорить вещи, которые не хочется. Это часть лидерства», – рассказал словенский разыгрывающий «Лейкерс ».