Лука Дончич о принятии лидерской роли в «Лейкерс»: «Я прошел через многое, так что это своего рода обязанность»
Лука Дончич подчеркнул важность общения и наставничества на площадке.
«Это то, что мне нужно делать, особенно учитывая весь мой опыт, накопленный в баскетболе.
Я прошел через многое, так что это своего рода обязанность: я должен помогать другим.
Иногда это комфортно, иногда нет. Быть лидером – это здорово, но иногда приходится говорить вещи, которые не хочется. Это часть лидерства», – рассказал словенский разыгрывающий «Лейкерс».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Источник: The Athletic
