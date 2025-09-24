  • Спортс
2

Владелец НБЛ выразил желание увидеть Бена Симмонса в Австралии: «Он слишком талантлив, чтобы не играть в баскетбол»

Австралийская лига надеется возродить карьеру Бена Симмонса.

«Я свяжусь с Беном и поговорю с ним, потому что считаю, что мы (НБЛ) можем окружить его заботой.

Надеюсь, он приедет и будет играть здесь ради любви к баскетболу. Контракт в НБЛ может вновь разжечь эту страсть.

Он слишком талантлив, чтобы не играть в баскетбол», – заявил владелец и исполнительный директор НБЛ Ларри Кестельман.

Бен Симмонс отказался от минимального предложения «Нью-Йорка» и ждет вариант выше ветеранского минимума.

В прошлом сезоне, 29-летний баскетболист выступал за «Бруклин» и «Клипперс», набирая в среднем 5,1 очка, 4,9 подбора и 5,6 передачи за 51 матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБЛ
logoБен Симмонс
logoНБА
НБЛ
