Контракт Томаса Брайанта с «Кливлендом» – не гарантированный

Томас Брайант должен будет доказать свою ценность в тренировочном лагере.

По информации Hoops Wire, контракт 28-летнего центрового с «Кавальерс» не является гарантированным, однако в клубе уверены в его пользе для команды.

В прошлом сезоне Брайант провел 66 матчей за «Майами» и «Индиану», набирая в среднем 6,5 очка, 3,8 подбора и 0,9 передачи за игру.

