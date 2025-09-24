Контракт Томаса Брайанта с «Кливлендом» – не гарантированный
Томас Брайант должен будет доказать свою ценность в тренировочном лагере.
По информации Hoops Wire, контракт 28-летнего центрового с «Кавальерс» не является гарантированным, однако в клубе уверены в его пользе для команды.
В прошлом сезоне Брайант провел 66 матчей за «Майами» и «Индиану», набирая в среднем 6,5 очка, 3,8 подбора и 0,9 передачи за игру.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Hoops Wire
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости