Кенни Эткинсон: «Мы подстроимся, чтобы дать больше возможностей Де’Андре Хантеру»

Кенни Эткинсон рассказал о работе с Де’Андре Хантером.

27-летний форвард присоединился к «Кавальерс» по ходу прошлого сезона.

«Хантер , возможно, был нашим лучшим баскетболистом в межсезонье.

Мы много общались, узнавали друг друга. Рассуждали о тактике, способах получения мяча. Оценивали розыгрыши.

Мы точно будем подстраиваться, чтобы дать ему больше возможностей. У него был замечательный статистически сезон, но там еще куча потенциала. С нетерпением жду его прогресса в грядущем розыгрыше», – заключил главный тренер «Кливленда ».

Хантер набирал 14,3 очка, 4,2 подбора и 1,3 передачи за 25 минут в 27 матчах за «Кавальерс» в «регулярке».