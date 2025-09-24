Кенни Эткинсон: «Мы подстроимся, чтобы дать больше возможностей Де’Андре Хантеру»
Кенни Эткинсон рассказал о работе с Де’Андре Хантером.
27-летний форвард присоединился к «Кавальерс» по ходу прошлого сезона.
«Хантер, возможно, был нашим лучшим баскетболистом в межсезонье.
Мы много общались, узнавали друг друга. Рассуждали о тактике, способах получения мяча. Оценивали розыгрыши.
Мы точно будем подстраиваться, чтобы дать ему больше возможностей. У него был замечательный статистически сезон, но там еще куча потенциала. С нетерпением жду его прогресса в грядущем розыгрыше», – заключил главный тренер «Кливленда».
Хантер набирал 14,3 очка, 4,2 подбора и 1,3 передачи за 25 минут в 27 матчах за «Кавальерс» в «регулярке».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
