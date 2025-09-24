Кенни Эткинсон: «Сталкивался с чрезмерной реакцией на поражения, но это только вредит. Мы готовы бороться за титул»

Кенни Эткинсон рассказал о настрое «Кливленда» на сезон.

1-й номер посева Восточной конференции выбыл во 2-м раунде плей-офф.

«Сталкивался и раньше с чрезмерной реакцией. Но это может только навредить.

Мне нравится наш характер. Наш состав. Наша идентичность. Наши лидеры. С моей точки зрения, мы готовы бороться за титул с нынешними игроками.

Все начинается с игровых лидеров. Мы строим систему вокруг них, планируем идентичность. Нам кажется, что мы на хорошем этапе.

Должны стать более активными. Показывать больше агрессии. Заставлять соперника терять мяч, забирать себе владения. Надеюсь, что вы увидите более высокий уровень интенсивности в обороне. Но система уже готова», – рассудил главный тренер «Кавальерс».