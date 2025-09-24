Коби Олтмен: «Пытаемся притормозить Донована Митчелла, он уже в форме середины сезона»

Коби Олтмен отметил энтузиазм Донована Митчелла.

Защитник «Кливленда» остается предельно мотивированным.

«Митчелл продолжает быть невероятным лидером и партнером для нашей организации. Сейчас пытаемся как-то его притормозить. Он уже в форме середины сезона, а нам нужно, чтобы он вышел на пик к его концу.

Он предельно нацелен на подготовку тела к чемпионату. 29 лет, только что отыграл лучший сезон в своей карьере, но уже стремится к следующему рывку. Он ненасытен. Жаждет сделать следующий шаг. И не на словах, а на деле», – заявил президент клуба.